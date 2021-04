I 30 giorni di Paulo prima dell’addio: “Ma voglio vincere”

“Non lavoro per convincere la gente, ma lavoro per la Roma e per farla vincere”. Paulo Fonseca è stanco di sentirsi messo in discussione e, riporta Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, cerca di concentrarsi sul suo ultimo mese in giallorosso. Un destino che appare segnato a prescindere, senza che lui se ne preoccupi più di tanto, ormai anche infastidito dalle domande legate al suo futuro.

Poco importa che sia stato offerto Sarri e che a Trigoria si pensi al tecnico ex Juve in maniera concreta. Davvero pochissimo il tempo per pensare al futuro, annunci e decisioni verranno comunicate alla fine. Tra infortuni e turnover da gestire, non è escluso che oggi con il Torino Pastore possa trovare parecchio spazio in campo, mentre Smalling ancora non è nelle condizioni di essere convocato.