Guerra e pace: tra Inter e Roma si muove la Juve

Quando arriveranno le firme sullo scambio tra Politano e Spinazzola nasconderanno sotto la cenere la brace del nervosismo. La tregua tra Inter e Roma è solo apparente: quella di ieri è stata l’ultima miccia di un mercato altamente infiammabile. I nerazzurri giocano a scacchi con la Juventus: come scrive ‘La Repubblica’, i bianconeri pensano a Rakitic del Barcellona offrendo Bernardeschi, mentre Marotta ieri ha piazzato un’altra pedina, Ashley Young dal Manchester United. Proprio questo l’ a.d. nerazzurro mercoledì aveva deciso di ridiscutere lo scambio tra Politano e Spinazzola e vero pomo della discordia con la Roma: dopo un’estenuante trattativa da parte del ds Petrachi lo scambio si farà ma non a titolo definitivo, bensì su un prestito con obbligo di riscatto che scatterà a 15 presenze. Ieri la Roma si è assicurata Roger Ibanez, superando la concorrenza del Bologna: il difensore dell‘Atalanta arriverà in prestito biennale con riscatto fissato a 9 milioni. In uscita Juan Jesus alla Fiorentina, mentre il Milan vorrebbe Under in un ipotetico scambio con Suso con un conguaglio economico.