Grane di mercato, esuberi e saldi. Ci pensa Baldini

Baldini non si è mai allontanato definitavamente dalla Roma e parlare di ritorno non è corretto, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Con il congelamento della trattativa tra Pallotta e Friedkin, poi, è tornato quanto mai operativo. Il suo lavoro affianca quello di Petrachi,nella gestione dei prestiti che attualmente sono a Trigoria e in giro per l’Europa. A chiederglielo il presidente Pallotta in persona, soprattutto per quanto riguarda la questione Schick: il Lipsia è vicinissimo al riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. La richiesta girata a Baldini poi è quella di sfruttare le sue conoscenze internazionali, mentre Petrachi si sta concentrando sul calcio italiano per piazzare esuberi e pesi morti presenti in squadra.