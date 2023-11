Grandi pulizie a Campo Testaccio

Il Roma Club Testacci è pronto a ridare la luce allo storico impianto dell’omonimo quartiere, simbolo dei tifosi romanisti e casa del club per tutti gli anni ’30

Tra il degrado, i rifiuti e le sterpaglie c’è un cuore che continua a battere dentro Campo Testaccio, l’ex glorioso stadio della Roma. Ed è quello del Roma Club Testaccio che è pronto a ridare la luce allo storico impianto dell’omonimo quartiere, simbolo dei tifosi romanisti e casa del club per tutti gli anni ’30, scrive Marco Juric su La Repubblica. Oggi alle ore 10 infatti molti soci, in collaborazione con la società giallorossa, opereranno una pulizia del campo che "c’ha tanta gloria" ma che da troppo tempo è in stato di abbandono.