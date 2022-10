Gol e candeline. Il Faraone è tornato e punta al rinnovo

“Sono le persone i veri luoghi nei quali fermarsi, patrie da difendere e case da abitare". Con questo messaggio El Shaarawy ha voluto ringraziare gli inviati alla sua festa di compleanno, come riporta La Repubblica. Il numero 92 è tornato al gol contro l’Helsinki e ora insidia Spinazzola per una maglia da titolare contro il Verona. Sullo sfondo il contratto in scadenza al termine della stagione.

In un momento in cui Dybala è fermo ai box e lo stesso Spinazzola fatica a tornare quello dei bei tempi, la qualità e la duttilità di El Shaarawy tornano comode a Mourinho: esterno di centrocampo, sia a quattro sia a cinque, rifinitore o seconda punta. Per il contratto c’è una clausola, a favore della Roma, per il prolungamento automatico di un’altra stagione. Parlerà il campo.