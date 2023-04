Gli ultrà del Feyenoord: “Già presi i voli per Roma”

Tra sei giorni la Capitale ospiterà la partita tra Roma e Feyenoord. E ieri, con i giallorossi erano a Rotterdam per il match di andata, sono stati proprio gli ultrà olandesi a battere un colpo: ecco la protesta, con una lettera aperta, contro la decisione di vietare la trasferta del 20 aprile. Un problema, scrive sui social il Feijenoorder, l’associazione dei tifosi del Feyenoord, come riporta La Repubblica. Un guaio perché “molte migliaia di tifosi di entrambe le squadre hanno già prenotato i loro viaggi, stiamo parlando di un costo di molti milioni“. Primo campanello d’allarme. Si parla di questioni economiche, ma anche di mancato coinvolgimento. “La Uefa o i Comuni non hanno mai parlato con i tifosi", continua la missiva in cui si lamenta anche il fatto che “le autorità locali di Roma hanno imposto con un decreto speciale che tutti gli olandesi non sono i benvenuti durante la partita tra Roma e Feyenoord“.