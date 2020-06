Gioielli in uscita, Under sul mercato. Si punta all’estero

Per salvare i suoi gioielli, la Roma cerca di monetizzare il più possibile le eventuali cessioni di altri giocatori in rosa. Su tutti, quella di Cengiz Under, giocatore che sembra avere molto mercato, in Italia e all’estero. Per questo, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, la Roma ha rifiutato la proposta di scambio della Juventus con uno tra Rugani e Romero; i giallorossi valutano il turco circa 30 milioni e una sua cessione farebbe quindi incassare importanti soldi freschi al club. Con il ritorno di Zaniolo e l’acquisto a gennaio di Carles Perez, il sacrificio dell’esterno d’attacco non sarebbe poi nemmeno troppo sanguinoso. Sul ragazzo, corteggiato da club tedeschi (Lipsia e Bayern) e della Premier (Tottenham e Arsenal), è piombato anche il Napoli, che già a gennaio aveva manifestato un interessamento.