Il trittico di partite contro Eintracht Francoforte, Napoli e Milan, in una settimana, occupa tutti i pensieri di Claudio Ranieri, scrive MArco Juric su La Repubblica. Il campo come priorità, ma con l'occhio vigile alle trattative di calciomercato in cui è impegnato il ds Ghisolfi. Una prima punta e un difensore come priorità, poi se si può un altro centrocampista e un esterno sinistro. Difficile, quasi impossibile con meno di una settimana a disposizione. Il dirigente francese cercherà di accontentare l'allenatore, poi, chiuso il mercato di riparazione, i Friedkin valuteranno il lavoro dell'ex ds del Nizza. Perché nonostante i soli sei mesi passati nella Capitale, Ghisolfi è già sotto osservazione della proprietà americana. La riconferma appare molto difficile, per questo già da settimane sono partiti i primi sondaggi per individuare il nuov

ds che dovrà occuparsi della Roma della prossima stagione. Tra gli addetti ai lavori si parla di un obiettivo "tough" per i Friedkin. Un profilo di alto livello che conosca alla perfezione il mercato italiano, e le sue dinamiche, ma che abbia un'attenzione speciale per i giovani calciatori. Da sempre il focus principale della proprietà americana. Il grande obiettivo resta Giovanni Sartori, nonostante il muro del Bologna.