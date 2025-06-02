L'Atalanta saluta Gian Piero Gasperini, pronto a diventare il prossimo allenatore della Roma. L'ultimo step prima dell'ufficialità del club giallorosso è arrivata ieri, attraverso un comunicato ufficiale più simile a una lettera d'addio piena di sentimenti e riconoscenza. "La nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di cercare nuovi stimoli", la nota firmata da tutta la famiglia Atalanta. Tra oggi e domani arriverà l'altro comunicato, quello giallorosso, che ufficializzerà Gasperini come nuovo allenatore della Roma fino al 2028. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. C'è da programmare una nuova stagione, a partire dalle faccende più urgenti. Mercoledì le prime riunioni operative per organizzare il ritiro estivo, quasi certa una tappa in Inghilterra, e ragionare sul mercato. Svilar è il primo nodo da sciogliere per Gasp che proverà in tutti i modi a trattenere il portiere più forte della Serie A. Intanto mentre in Nazionale monta il caso Acerbi, i tifosi della Roma continuano a chiedersi il motivo della mancata chiamata in azzurro di Mancini e Cristante. Soprattutto il difensore non è stato considerato neanche dopo il forfait di Buongiorno, con Spalletti che ha preferito chiamare Luca Ranieri della Fiorentina.