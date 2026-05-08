Gasp a Parma per la Champions. Malen c’è, Dybala chiede spazio

Malen si, Pellegrini e Zaragoza no. A tre giorni dalla trasferta di Parma, domenica alle 18, la Roma ritrova l'unica vera certezza del suo attacco. Nella seduta pomeridiana di ieri a Trigoria l'olandese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo: il lavoro personalizzato svolto mercoledì era previsto dal programma di gestione e non ha creato allarmi. Sarà lui a guidare il reparto offensivo nella gara del Tardini, una sfida da non sbagliare nella corsa a quel quarto posto ora distante un solo punto. Accanto a lui - scrive Marco Juris su La Repubblica - ci sarà Soulé, mentre per la terza maglia in attacco resta vivo il ballottaggio tra Pisilli e Dybala. L'argentino continua ad allenarsi con il gruppo e, dopo i minuti collezionati contro Bologna e Fiorentina, adesso scalpita per una maglia da titolare.