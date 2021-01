Furia Friedkin, prime epurazioni. E Fonseca finisce sotto processo

A pagare per gli errori con lo Spezia sono stati il team manager, Gianluca Gombar e Manolo Zubiria, Global Sport Officer, rimossi dai loro incarichi. Nel frattempo Tiago Pinto è la new entry societaria da metabolizzare che, arrivata a metà stagione, dovrà bruciare i tempi nei rapporti con la squadra, sostituendo di fatto Fienga, relegato ad occuparsi di questioni societarie, riporta La repubblica.

Fonseca sembra non riuscire ad avere il totale controllo dei giocatori, e appare troppo spesso sovrastato dagli eventi e dall’umoralità di una squadra che improvvisamente smarrisce se stessa, sciogliendosi davanti alle difficoltà. Ieri pomeriggio è andato in scena un vertice dai toni poco sereni tra i Friedkin, Fonseca e Tiago Pinto, per capire cosa stia succedendo, come uscirne e se ci siano poi i margini per proseguire insieme. Almeno nell’immediato, e salvo catastrofi calcistiche, che porterebbero a un esonero immediato con la scelta di una soluzione interna per traghettare fino al termine della stagione. Quando poi si ripartirà con un nuovo allenatore.

In tutto questo non può passare inosservato il malessere di Edin Dzeko, capitano smarrito e con la valigia perennemente pronta. “Ma chi siamo!”, urlava l’attaccante in campo ai compagni e alla panchina, contrariato e sbraitante. Ama Roma e sta bene nella Roma, ma vorrebbe chiudere la sua carriera vincendo qualcosa anche in Italia, dopo averlo fatto ovunque sia andato. Che debba ripreparare la valigia la prossima estate?