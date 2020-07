Fuori dal tunnel la Roma ritrova il gol di Zaniolo

La corsa, il tiro, le braccia larghe. La fase due della vita di Nicolò Zaniolo è iniziata così, a Brescia, con un gol che ha regalato alla Roma il 3-0 finale e la seconda vittoria di fila, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

L’ultima volta era andato a segno il 20 dicembre: il 12 gennaio lasciava l’Olimpico in lacrime e con un ginocchio a pezzi, la squadra stava perdendo un quarto posto che non avrebbe ritrovato più. Oggi entrambi hanno ripreso a sorridere insieme, e e non pare un caso.

“Questo è il punto di partenza, ora voglio l’Europa League“, ha detto Zaniolo. Fonseca ha avuto il merito di capire che non ci fosse avversario migliore per lui di questo Brescia.

Per il proprio futuro, Zaniolo ha scommesso sulla Roma: Mourinho lo vuole al Tottenham, Conte e Sarri stravedono per lui. La Roma ha fissato il prezzo: 70 milioni. Ma ora può dimostrare che, anche nel calcio, non tutto ha un prezzo.