Friedkin infuriati: “Ora si cambia”. Dzeko con la fascia

La fascia al braccio di Edin Dzeko non è discussione, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dallo spogliatoio della Roma. Ne è convinto Paulo Fonseca, in balia degli eventi, e costretto a delle complicate condizioni di lavoro dalla Roma, tra un mercato che va a rilento e la cessione al momento bloccata del bosniaco.

Domenica arriverà la Juventus, in un Olimpico che ospiterà un migliaio di tifosi in tribuna Monte Mario, invitati tramite le varie partnership commerciali. E con la classifica a zero, visto il pasticcio delle liste fatto a Verona, la pressione sul mister portoghese sarà ancora più forte.

I Friedkin, infuriati per la figuraccia regolamentare, seguiranno anche in casa la Roma, nel pieno di un lavoro di cambiamento dei ruoli societari. Stanno gettando le basi per cambiare gli uomini nei ruoli strategici (in uscita il vicepresidente Baldissoni e il Segretario generale Longo), intenzionati a modificare alla base le storture gestionali di questi anni, decisi a far saltare qualche passaggio dirigenziale, seguendo in prima persona tutti i comparti.

Nel frattempo, sul mercato, con Smalling in standby – è il giocatore sul quale Fonseca si è più sbilanciato dandone per scontato il ritorno – si pensa anche a un altro ritorno che avrebbe del clamoroso: quello di Antonio Ruediger.