Conto alla rovescia per il match che può valere il ritorno in Champions. Tognozzi resta in pole per sostituire il ds Massara
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Gasperini chiede alla sua Roma l’ultimo sprint, predica unità. Per questo la presenza in trasferta di Ryan Friedkin — che in questi giorni è rimasto a Trigoria — non va esclusa. Tutti — dallo staff ai giocatori — hanno apprezzato il coinvolgimento del vicepresidente nelle questioni sportive del club. I Friedkin presenzieranno Trigoria pure durante il calciomercato. Questo - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - è quanto promesso a Gasperini. Le questioni contrattuali, per ora, restano in stand-by. I soldi dell'eventuale qualificazione in Champions League incideranno sul rinnovo di Paulo Dybala. Poi resta l'attesa per Celik e Pellegrini. Senza dimenticare il mercato. Su questo punto, Gasperini è stato chiaro: "Nessuno è incedibile". Stessa linea della società, che deve ancora scegliere il nuovo direttore sportivo. Intanto Frederic Massara resiste: anche nell’ultima settimana sta frequentando Trigoria come fosse il primo giorno di lavoro. Ma la Roma non cambia idea: sarà divorzio. Gasperini ha scelto Tognozzi, ma su di lui c’è anche la Juventus. Se quindi l’affare dovesse saltare, restano in quota D'Amico (che piace molto al Milan) e Sogliano.
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