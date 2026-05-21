Gasperini chiede alla sua Roma l’ultimo sprint, predica unità. Per questo la presenza in trasferta di Ryan Friedkin — che in questi giorni è rimasto a Trigoria — non va esclusa. Tutti — dallo staff ai giocatori — hanno apprezzato il coinvolgimento del vicepresidente nelle questioni sportive del club. I Friedkin presenzieranno Trigoria pure durante il calciomercato. Questo - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - è quanto promesso a Gasperini. Le questioni contrattuali, per ora, restano in stand-by. I soldi dell'eventuale qualificazione in Champions League incideranno sul rinnovo di Paulo Dybala. Poi resta l'attesa per Celik e Pellegrini. Senza dimenticare il mercato. Su questo punto, Gasperini è stato chiaro: "Nessuno è incedibile". Stessa linea della società, che deve ancora scegliere il nuovo direttore sportivo. Intanto Frederic Massara resiste: anche nell’ultima settimana sta frequentando Trigoria come fosse il primo giorno di lavoro. Ma la Roma non cambia idea: sarà divorzio. Gasperini ha scelto Tognozzi, ma su di lui c’è anche la Juventus. Se quindi l’affare dovesse saltare, restano in quota D'Amico (che piace molto al Milan) e Sogliano.