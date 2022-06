“Frattesi torna a casa”. Pinto lavora per bruciare l’Inter

Il club giallorosso sta attuando una corte serrata con il calciatore del Sassuolo il suo entourage da diversi mesi

Continua il pressing della Roma su Davide Frattesi del Sassuolo, come riporta La Repubblica. Il club giallorosso sta attuando una corte serrata con il calciator e il suo entourage da diversi mesi: la Roma vuole riportare a casa il gioiello del proprio vivaio. Il club ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro, sfruttando la clausola del 30%. Per la società neroverde è ancora un'offerta bassa e aspetta così la contromossa dell'Inter, che però è impegnata a cercare un accordo con la Uefa per rientrare nei parametri del nuovo Fpf. La Roma sa che l'Inter ora ha altre priorità e per questo non molla il colpo e anzi rilancia. Tiago Pinto ha incontrato l'agente del ragazzo, che è lo stesso di Bryan Cristante, e ha ribadito la volontà di riportarlo a Trigoria. Frattesi ha detto "La Roma mi è rimasta dentro. Mi sento a casa". L'Inter rimane un ostacolo, ma cominciano a essere tanti gli indizi a tinte giallorosse.