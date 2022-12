Frattesi a gennaio: Tiago Pinto ci prova. La chiave è Shomurodov

Da Trigoria infatti stanno cercando di capire le condizioni per poter dare l’assalto al centrocampista del Sassuolo già a gennaio. Il primo tentativo per riportarlo nella Capitale era andato a vuoto. Ma a distanza di qualche mese, l’esito può essere diverso. Il Sassuolo, forte del rinnovo fino al 2026, continua a chiedere oltre 30 milioni di euro per Frattesi , dall’altra la Roma sa che può approfittare di uno sconto del 30%, vista la percentuale sulla futura rivendita che detiene.

I nomi che possono generare tale guadagno sono solo due: Karsdorp, con la società giallorossa che sta continuando a cercare estimatori in giro per l’Europa, e Shomurodov. L’uzbeko vuole giocare, sarà ancora più chiuso dall’arrivo di Ola Solbakken e la sua partenza liberebbe spazio per l’ingaggio dell’ex Bodø/Glimt. In più rimane in piedi la possibile cessione nel mercato di gennaio di Kluivert al Valencia.