Manu Koné sta bene ovunque, ubiquo e tentacolare, si divora tutto il campo anche con la nazionale. Se i romanisti lo sapevano gia, i francesi meno attenti l'hanno scoperto in questi giorni, alimentando la preoccupazione dei tifosi giallorossi. Tanto che il magazine So Foot l'ha consacrato tra i migliori della sfida vinta 2-0 contro l'Ucraina di Artem Dovbyk, valida per le qualificazioni mondiali, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Otto in pagella, dietro al solo Tchouaméni, che si prende mezzo voto in più. Dettagli, perché quel che ha fatto increspare l'animo dei romanisti è il commento alla partita di Koné: “Come mai è ancora un giocatore della Roma?”, si chiedono i giornalisti francesi. "Il fatto che nessun direttore sportivo di un top club abbia puntato rapidamente su Manu Koné durante il mercato è segno di un errore professionale". Pronta la replica dei giallorossi del web: “Se lo volete, dateci 120 milioni”. E ancora: “Fatevi gli affari vostri, Koné gioca per noi”. Non mancano poi gli sfottò per il mondiale vinto dall'Italia nel 2006: “Quando vi passa?”, scherzano in tanti. E pensare che il francese, a ridosso di Ferragosto, ha veramente rischiato di trasferirsi altrove, direzione Milano, sponda Inter. Perché la Roma, che a inizio estate lo aveva lucchettato nella cassaforte degli incedibili, ha tentennato quando i nerazzurri hanno bussato alle porte di Trigoria con 40 milioni di euro più bonus. Non che il via libera sia mai stato dato, ma il pensiero di venderlo, quello c'è stato.