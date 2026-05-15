L'unica buona notizia, per chi ora è chiamato a gestire l'ordine pubblico, è che i tifosi della Roma entreranno in curva ed esporranno la loro scenografia, evitando di trascorrere tutta la durata del derby davanti ai chioschi in piazza Mancini e sul lungotevere Maresciallo Diaz. Se si fosse giocato lunedì sera, i gruppi della Sud sarebbero rimasti fuori per protesta, e questo avrebbe aumentato il rischio disordini. Una sfida complicatissima che sia il prefetto Lamberto Giannini sia il questore Roberto Massucci avrebbero preferito evitare, se non altro per buon senso. Adesso è deciso: si gioca alle 12. La Lega di Serie A - scrive Luca Monaco su La Repubblica - ha presentato un piano di safety con la nomina di un responsabile della sicurezza di tutta l'area del Foro Italico. Domenica, steward a parte, da ponte Milvio fino in Prati, sarà vigilata già dall'alba. Il gabinetto della questura aveva già previsto un piano articolato, che sarà messo a punto oggi al tavolo tecnico a San Vitale. In campo ci sarà un dispiegamento di uomini e mezzi fuori dall'ordinario: più di mille agenti a sigillare ponte Milvio, piazza Mancini e il lungotevere, evitando che le due curve vengano a contatto. Il Foro Italico sarà sorvegliato anche con le pattuglie a cavallo. E poi idranti, droni e un elicottero. Un ruolo importante lo ricoprirà anche la polizia locale, che dovrà rivoluzionare per una giornata la disciplina del traffico. Ponte Milvio sarà off limits, con circa 7 mila laziali radunati in piazza contro il presidente Claudio Lotito: non entreranno allo stadio.