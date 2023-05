Forse i Friedkin dovrebbero dare risposte

Provochiamo, avendo come obiettivo quello di avere una risposta, scrive Piero Torri su La Repubblica. E se a salutare fossero i Friedkin? Da mesi non si fa altro che parlare del futuro di Mou. Resta, va via, ha un contratto ancora per un anno, vuole parlare con la proprietà, in una sorta di balletto a intermittenza in cui è buono tutto e il suo contrario. Nessuno, però, si domanda quali siano le intenzioni della proprietà. Che, da quando è sbarcata da queste parti, oltre ad avere investito fin qui 800 milioni abbondanti di euro, uscire dalla Borsa, vincere un trofeo europeo dopo 61 anni, progettare un nuovo stadio, si è isolata da tutti e tutto, in un ostinato silenzio scelto come stile societario, indifferente a qualsiasi sollecitazione nella convinzione, forse, che se non parlano sbagliano di meno. Perché mai dovremmo parlare di futuro? Perché l’azienda calcio, si potrebbe rispondere, ha dinamiche diverse. Perché i tifosi, che nella stragrande maggioranza sono al fianco dell’allenatore, una risposta la vorrebbero conoscere. E a loro, non tanto alla stampa, una risposta sarebbe dovuta per spiegare quello che riserverà il futuro, pur nella consapevolezza che loro, i tifosi, poi saranno sempre lì, a incrementare il numero dei sold out (con relativi incassi).