Fonseca, zero punti negli scontri diretti. Champions a rischio

Una sconfitta contro il Milan che costa cara: la Roma perde di nuovo con una big ed esce dalla zona Champions, piazzandosi al quinto posto sotto a Juve e Atalanta. Ora il principale obiettivo stagionale è in discussione, scrive Francesca Ferrazza de La Repubblica. Alla qualificazione alla massima competizione europea è aggrappata la panchina di Fonseca. Tra le note positive c’è il decimo gol in campionato per Jordan Veretout, che tiene a galla una Roma ancora una volta in difficoltà. L’allenatore portoghese si avvia a vincere la scommessa fatta col numero 17, sicuro a inizio stagione che avrebbe superato la doppia cifra. Era dai tempi di Platini che un centrocampista francese non segnava così, per un risultato che premia un giocatore al quale la Roma vuole rinnovare il contratto -con adeguamento contrattuale– per scongiurare tentazioni di mercato a fine stagione. Jordan fa gola molti club italiani ed europei e la prossima estate il suo manager dovrà smistare il traffico di quanti proveranno a strapparlo ai giallorossi. Ora non c’è più tempo per pensare alla sconfitta: mercoledì c’è l’infrasettimanale contro la Fiorentina.