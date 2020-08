Fonseca torna e chiede chiarezza

Rientrerà la prossima settimana, Paulo Fonseca, e si confronterà con il plenipotenziario Guido Fienga. Il tecnico vuole capire se la società giallorossa, in particolare la nuova proprietà, ha deciso di puntare su di lui perché ci crede davvero, oppure solamente perché non c’è il tempo (e il denaro) per pensare a un altro profilo di allenatore, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Solamente con l’appoggio dei vertici societari il tecnico potrà essere credibile agli occhi di uno spogliatoio che qualche mugugno l’ha fatto trapelare e con il quale — Dzeko su tutti — Fonseca dovrà riaprire un dialogo, trovando delle basi di intesa sulle quali ripartire per la prossima stagione.