Fonseca tira dritto: “Se Florenzi gioca? Prima la squadra”

Alessandro Florenzi resta un’opzione, ma nessuno può essere considerato più importante della Roma, scrive “La Repubblica”. Questo, in sintesi, il concetto espresso da Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Wolfsberger, in risposta alle domande sul numero 24 giallorosso. Alla fine il capitano giallorosso dovrebbe giocare, data l’assenza di Santon, con Spinazzola che farà rifiatare Kolarov.

Fonseca pensa a come alternare al meglio i suoi, anche in vista delle ultime due gare che restano prima della sosta natalizia, quelle contro Spal e Fiorentina. Resta a casa Smalling, alle prese con un trauma distrattivo al ginocchio sinistro. Il centrale inglese potrebbe rientrare in occasione della gara in trasferta contro la Fiorentina, prevista per il 20 dicembre.