Fonseca sotto esame in Europa League ritrova Smalling

Paulo Fonseca è imbattuto nell’attuale campionato, almeno sul campo, sconfitto a tavolino per il pasticcio delle liste di Verona. Eppure ogni volta sembra avere lo scetticismo di dirigenti e società, come se dovesse dimostrare sempre il doppio rispetto agli altri colleghi, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Il tecnico con la sua Roma ha collezionato due vittorie e tre pareggi in cinque gare, che se si somma la striscia positiva legata alla scorsa stagione, diventano 13 risultati positivi di fila. Fonseca ora chiederà continuità ai suoi, tra coppa e campionato, proseguendo il cammino fin qui infilato.

Domani, contro il CSKA Sofia, dovrebbe recuperare Smalling, negli ultimi giorni è tornato a lavorare con i compagni e farà parte della lista dei convocati. Da vedere se poi Fonseca lo farà giocare dall’inizio oppure durante la partita, per fargli mettere minuti nelle gambe in vista della Fiorentina.

Dalla relazione di bilancio annuale della Roma è emerso come l’ex Gianluca Petrachi abbia fatto causa al club chiedendo un risarcimento danni per 5 milioni di euro.