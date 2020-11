Fonseca sorride coi ‘vecchietti’: “C’è equilibrio”

La Roma deludente vista in Europa League, lascia il palcoscenico a una squadra che con le prime scelte fa vedere tutta un’altra storia, riuscendo a battere la Fiorentina (2-0) all’Olimpico. Come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, Fonseca si affida al tridente delle meraviglie, con Dzeko, Mkhitaryan e Pedro a giganteggiare in mezzo a comuni mortali che si affidano al loro superiore linguaggio calcistico. E in classifica i giallorossi agganciano Napoli e Inter, portandosi a un solo punto dal terzo posto. “Sono molto soddisfatto della prestazione — sorride Fonseca a fine partita — abbiamo fatto una grande partita contro una bellissima squadra, abbiamo creato molto. La squadra ha dimostrato grande sicurezza difensiva, anche grazie a Smalling. Noi da scudetto? Juventus e Inter sono le squadre favorite. Vogliamo tornare in Champions, facendo quindi meglio della scorsa stagione“.

Sta acquistando sicurezza Lorenzo Pellegrini, uno dei giocatori di cui Fonseca si fida di più. “È cresciuto in mezzo al campo. È un giocatore molto intelligente, non ho dubbi che possa giocare in diverse posizioni, e sono soddisfatto, ha fatto bellissima partita”. Il tecnico si gode il quattordicesimo risultato utile consecutivo, comprendendo il finale della scorsa stagione: dieci vittorie e quattro pareggi. Terzo gol in sei gare per Pedro, che ha preso per mano la squadra. Un giocatore che si mette a disposizione con umiltà, facendo poi valere le qualità che hanno reso unica la sua straordinaria carriera. “Abbiamo fatto un grande risultato contro una squadra che ha qualità soprattutto a centrocampo e attacco — spiega Spinazzola — stiamo bene e cerchiamo di andare avanti così. Potevamo fare quattro-cinque gol, dobbiamo crescere sotto porta ma difensivamente abbiamo retto bene“. Giovedì sarà di nuovo turnover contro il Cluj, prima della trasferta contro il Genoa, di domenica pomeriggio. Fonseca cerca equilibrio, e continuerà l’alternanza di giocatori tra coppa e campionato.