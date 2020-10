Fonseca si prepara al tour de force: 7 gare in 20 giorni

Un po’ rinfrancato dal tanto atteso ritorno di Smalling, Paulo Fonseca continua a fortificare la sua impermeabilità alle voci di contorno, isolandosi, insieme a quel che resta della squadra, in una Trigoria semi-vuota, visti gli impegni delle nazionali.

Perché dopo la sosta del campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, la Roma dovrà affrontare il suo primo mini-tour de force stagionale. Sette gare in venti giorni, da pausa a pausa, tra serie A ed Europa League. Dal Benevento in casa, alla ripresa, fino al Genoa in trasferta, passando per gli impegni con Young Boys, Cska Sofia e Cluj, a un ritmo di una gara ogni quattro giorni. Una media che peserà sulle gambe di un gruppo destinato a scendere in campo in Europa il giovedì sera, non avendo una rosa talmente ampia da consentire di non abbassare il livello in tutti i reparti con il turnover.