Fonseca si gode il tridente dei “vecchietti”

Si potrebbe scherzare dicendo la Roma di Paulo Fonseca è finalmente “matura”. Niente di più vero, almeno da un punto di vista anagrafico, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”. La squadra che ha battuto 5-2 il Benevento è la più anziana della gestione del portoghese: 28 anni, 10 mesi e 24 giorni.

Per trovare una Roma più matura bisogna tornare al 26 maggio 2019, l’ultima della gestione Ranieri-bis ma soprattutto l’ultima di De Rossi con la maglia giallorossa, età media oltre i 30. Non è un caso se gli uomini simbolo di quel successo siano stati quattro ultratrentenni: il portiere Mirante, protagonista del lancio che ha innescato il contropiede del 2-1. E il tridente dei vecchietti: Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Un attacco che pare nato per giocare insieme: Dzeko passa dal ruolo di terminale a quello di rifinitore, e i due “piccoli” sono sia trequartisti ma pure finalizzatori. In tre fanno 98 anni. Quasi un bug nel sistema di una Roma costruita sui giovani, da Ibanez a Kumbulla, da Carles Perez a Villar, in attesa di Zaniolo.