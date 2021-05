Fonseca, prove di separazione ma bisogna aspettare lo United

I Friedkin non hanno esonerato Fonseca e il tecnico non ha intenzione di lasciare la panchina della Roma prima del termine della stagione, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Che vuol dire il ritorno della semifinale d’Europa League,...

I Friedkin non hanno esonerato Fonseca e il tecnico non ha intenzione di lasciare la panchina della Roma prima del termine della stagione, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Che vuol dire il ritorno della semifinale d’Europa League, contro lo United (giovedì sera) e altre quattro gare di campionato (la penultima contro la Lazio). Ieri Fonseca è stato convocato dalla proprietà, presente anche Tiago Pinto, a Trigoria, per un confronto di un’oretta, all’interno del quale il presidente Dan si è confrontato a viso aperto con il mister, arrabbiato per il rendimento disastroso delle ultime settimane della squadra, e non d’accordo con la valutazione da settimo posto fatta dall’allenatore in diretta su Sky dopo la sconfitta di Genova. Friedkin ha chiesto a Fonseca se se la sentisse di andare avanti e il tecnico non ha fatto mezzo passo indietro, intenzionato ad andare a fondo, se necessario, con i giocatori. Anche perché la gara di ritorno con lo United va ancora giocata e seppure resta ai limiti dell’impossibile recuperare il 6-2 dell’andata, formalmente va atteso quell’impegno. Sarri è in pole per la panchina della Roma ma le parti non stanno affatto in uno stadio avanzato della trattativa. In seconda battuta, compaiono anche Juric e De Zerbi.