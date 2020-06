Fonseca ottimista: “Più forti di prima per il quarto posto”

Paulo Fonseca ha festeggiato il suo primo anno nella Capitale, dichiarando quali sono i suoi propositi per fine stagione: “Vogliamo entrare in Champions anche se sappiamo che è una missione molto difficile, i nostri avversari sono avanti a noi in classifica e sono molto forti. Proveremo a recuperare una gara alla volta, ma una cosa è certa: saremo più forti rispetto a prima. Sarà difficile conquistare il quarto posto, ma vogliamo dimostrare davvero chi siamo“. Come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica, Pau Lopez intanto continua ad avere problemi a causa della microfrattura al polso sinistro e sarà costretto a saltare la sfida contro la Samp il 24 giugno.