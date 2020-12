Fonseca dà la carica: “Bisogna vincere le prossime 4 gare”

La sconfitta contro il Cska Sofia non ha lasciato gli stessi strascichi del pareggio col Sassuolo. I giallorossi, ricorda Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, hanno in testa l’obiettivo di arrivare alle vacanze di Natale almeno quarti in classifica. Un rush finale pre-feste in cui affrontare Bologna (oggi ore 15), Torino, Atalanta e Cagliari. “Vogliamo vincerle tutte – annuncia Fonseca – Per migliorare dovremo quindi posizionarci almeno quarti. Cosa ci manca rispetto a Juve e Inter? Il tempo, di questo abbiamo bisogno per per avere una squadra più forte: vogliamo lavorare per avvicinarci”. Il tempo, la continuità, un progetto solido e duraturo: questa la ricetta di Fonseca.

Oggi pomeriggio, a Bologna, il tecnico portoghese ritrova Veretout e Pellegrini, mentre non ha ancora al meglio Smalling. “È stato fermo a lungo, deve recuperare la miglior condizione fisica”. Tra i pali torna Pau Lopez, Dzeko in attacco, forse insieme a Borja Mayoral. “Speriamo non sia in giornata Edin”, l’auspicio dell’allenatore del Bologna, Mihajlovic, che teme tantissimo il bosniaco. “Invece sta molto meglio”, la replica di Fonseca.