Fonseca col Parma: “Non mi sento sotto esame”

Paulo Fonseca non si sente sotto esame. Alla vigilia della gara di stasera contro il Parma, il tecnico giallorosso rispedisce al mittente qualsiasi illazione legata al suo operato. “Non mi dà alcun fastidio sentire i nomi di altri allenatori accostati alla panchina della Roma — si mostra sicuro Paulo — e non mi sembra neanche giusto fare paragoni con la stagione passata, visto che io non c’ero. Posso parlare di cosa è successo negli ultimi mesi: abbiamo cambiato tanto, fatto anche molte cose buone, senza mai dimenticare che siamo all’inizio di un progetto. Conosco molti allenatori, oggi vincenti, che all’inizio non lo erano” riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Senza Smalling spazio ancora a Ibanez, insieme a Mancini e a Cristante, probabilmente arretrato al centro di una difesa a tre. Non disponibile Santon (lesione al polpaccio), non al meglio Zappacosta, troverà spazio di nuovo Bruno Peres a destra. Escluso l’utilizzo di Zaniolo dal primo minuto.