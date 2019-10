Fonseca bacchetta Under: “Fuori la politica dal calcio”

Tra il caso Under, il rischio maltempo e i troppi infortuni, Paulo Fonseca prepara la sfida contro la Sampdoria di Ranieri (oggi ore 15), scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, cercando di mantenere alta l’attenzione dei suoi, “Calcio e politica non possono dormire nello stesso letto. Anzi, non possono proprio stare nella stessa casa“.

La presa di posizione del tecnico — che a Genova non sarà in panchina a causa del turno di squalifica – contro il tweet nazionalista fatto dall’attaccante turco la scorsa settimana è netta: Fonseca non ha apprezzato e ha ripreso in privato il giocatore.

E quello degli infortuni è un tema caldo, a tal punto da smuovere un dibattito internazionale legato agi impegni delle varie nazionali. “E’ un problema che riguarda tutti i club – spiega Fonseca – ogni settimana si registrano tanti infortuni. Tuchel, del Psg, ha detto che stanno ammazzando i grandi giocatori, ed è così Umanamente è impossibile giocare così tanto, chi gestisce il calcio dovrebbe riflettere, la gente paga per vedere i grandi giocatori. Poi, finiti i campionati, ci sono le competizioni delle nazionali e una decina di giorni non bastano per recuperare dopo“.

Convocato per Genova Edin Dzeko, che dovrebbe partire dalla panchina pronto a subentrare, con Nicola Kalinic titolare. Di nuovo nella lista, Diego Perotti. L’argentino torna a disposizione dopo un paio di mesi, ma il suo rientro in campo sarà graduale.