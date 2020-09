Fonseca alza la voce: “Voglio Smalling e Karsdorp resta”

Fonseca dribbla le domande su Dzeko e Milik e sposta l’attenzione sul ritorno di Smalling: “Sono ancora fiducioso che possa arrivare, stiamo lavorando per averlo con noi, sono sempre in contatto con lui, vuole tornare e penso che nei prossimi giorni possa arrivare“. Ma per l’inglese le trattative con il Manchester United, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, potrebbero andare ancora per le lunghe: il giocatore spinge per tornare nella capitale, gli inglesi tirano la corda. In attesa di Smalling, il tecnico leva dal mercato Karsdorp: “Giocherà col Verona e non è una soluzione d’emergenza, perché Rick resterà con noi. Abbiamo fiducia in lui e, con Spinazzola dall’altra parte, saranno molto importanti“.