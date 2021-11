Fonseca: “Alla Roma ero solo. Avrei voluto Barella”

L'ex allenatore della Roma: "Oggi cerco una squadra che creda nelle mie idee"

"Voglio abbracciare un progetto, una squadra che creda nelle mie idee. Sono libero, ma non per questo devo accettare qualunque offerta, anzi. Si è parlato di alcune squadre, alcune erano vere, altre solo voci. A freddo mi piace più l’idea di un club, ma se il progetto è serio, non escludo nulla" dice Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, intervistato da Matteo Pinci su La Repubblica. Crede che la mentalità conti più della qualità? "L’Italia ha anche un livello tecnico molto elevato. Prendete Barella: lo avrei voluto alla Roma, ci ho anche parlato un paio di volte al telefono, per provare a convincerlo. Mancini ha saputo costruire su questa qualità un grande collettivo, una cosa che non riesce facilmente, altre hanno grandi talenti ma non sono squadra".