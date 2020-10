Fonseca a Udine senza Smalling. Fuori Diawara

Nel giorno del sorteggio del girone d’Europa League, arriva un’altra fumata grigia sul fronte Smalling, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Una storia senza fine, fatta di alti e di bassi, che sembrava arrivata a un passo dalla conclusione, con il giocatore pronto a raggiungere la capitale da Manchester, magari anche in tempo per la gara di stasera, contro l’Udinese (ore 20,45). E invece c’è da registrare l’ennesimo stop sul filo di lana durante un lunghissimo meeting tra gli intermediari dello United e la Roma, rappresentata dal Ceo Fienga e dal vicepresidente, Ryan Friedkin.

Le parti si riaggiorneranno oggi, per capire se ci sono ancora i margini per il trasferimento di Smalling, mentre Paulo Fonseca, preso atto del non proibitivo gironcino europeo (Young Boys, Cluji e Cska Sofia), cercherà stasera a Udine la prima vittoria stagionale. Ancora fuori Diawara – confermato Pellegrini accanto a Veretout – dopo le parole del suo procuratore. “Mi hanno colpito – alza la voce il portoghese – perché l’ho fatto giocare sempre: se pensa di impressionarmi, ha sbagliato“.

È partito con la sua nuova squadra, anche se non potrà ancora giocare, Borja Mayoral. L’attaccante è arrivato in prestito fino al 30 giugno 2022 a 2 milioni di euro, con diritto di opzione che potrà essere esercitato nella prima stagione per 15 milioni di euro e nella seconda a 20.