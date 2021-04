Fonseca a Cagliari, prove di Coppa: “Non cerco alibi”

Il tecnico ritrova i big e guarda alla semifinale di Europa League. Per il futuro Sarri in pole

I rientri tra i convocati di Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy, trasformano la trasferta di oggi a Cagliari in una grande prova generale in vista dell’Europa League. "Io non cerco scuse o alibi - spiega Fonseca, consapevole di avere l’ombra di Sarri sulle spalle - ma in determinati momenti della stagione abbiamo perso giocatori importanti. Con tutti a disposizione avremmo potuto fare di più". Gli ultimi speranzosi vagiti stagionali, scrive Francesca Ferrazza sull'edizione romana di Repubblica, sono legati alla semifinale europea, che il portoghese affronterà con Dzeko titolare (oggi a Cagliari toccherà a Borja Mayoral). "Questa stagione non è stata una delle migliori per me - ammette proprio Dzeko al sito ufficiale della Roma - e con il gol all’Ajax mi sono tolto di dosso un gran peso. Sarà speciale per me giocare a Manchester. Non vedo l’ora. Loro sono favoriti, ma noi dobbiamo comportarci come una squadra".