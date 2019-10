Florenzi sta bene, vuole la Samp e ritrova Ranieri. Infortuni, a Trigoria rifatto il campo B

Ha saltato Europa League, Cagliari e Nazionale, per via di un violento attacco influenzale che l’ha costretto a cure ricostituenti. Come riporta Francesca Ferrazza di La Republica, Alessandro Florenzi è pronto a riprendersi la Roma, che sia da terzino oppure da ala. Il capitano giallorosso vuole tornare a disposizione di Fonseca in vista del mini tour de force: sette partite in ventidue giorni, cinque di campionato e due d’Europa League, ripartendo domenica prossima (ore 15), dalla Sampdoria dell’ ex, Claudio Ranieri.

Un incrocio del destino (domenica prossima sarà anche il compleanno di Ranieri, che compirà 68 anni), che Florenzi spera di poter superare, riprendendo la corsa in campionato con una vittoria. Dovrebbe tornare a disposizione anche Cengiz Under, al centro delle polemiche per un suo tweet nazionalista in favore dellaTurchia, dal quale la Roma non si è dissociata. Il turco dovrebbe rientrare in questi giorni in gruppo, così come Perotti, anche se sembra complicato vederli entrambi schierati titolari.

Non sarà in panchina, Paulo Fonseca, squalificato per due giornate a seguito del doppio giallo preso per le proteste post Roma-Cagliari. Il tecnico, però, spera di veder ridotta la pena. Giovedì prossimo, il tecnico portoghese si presenterà alla Corte federale per discutere di persona il ricorso alle due giornate comminate dal giudice sportivo.

Nel frattempo, a Trigoria è quasi pronto il restyling del campo B, terreno completamente rifatto dopo che i giocatori si erano lamentati della durezza nel manto erboso. Fonseca tornerà così a far lavorare i suoi lì, mentre, a rotazione, verranno sistemati anche tutti gli altri campi del centro sportivo (ci vorrà qualche mese). A fronte dei tanti infortuni che già stanno condizionando la stagione romanista, il club sta cercando di correre ai ripari, prevenendo, per quanto possibile, altri problemi muscolari.