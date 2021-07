Florenzi in esilio, ora torna da re alla corte di Mou

L'esterno di Vitinia è un giocatore che non sembra rientrare troppo tra le grazie dello Special One

Ha ancora due anni di contratto con la Roma, e questa volta il suo ritorno alla base è da campione d’Europa con la maglia dell’Italia. Chissà se la storia di Alessandro Florenzi in giallorosso è destinata a cambiare, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, a distanza di un anno e mezzo da quell’addio alla capitale da mal sopportato. Addio a tempo, però, visto che si è trasferito in prestito, con moglie e figlie, al Valencia. Poi la pandemia, con il calcio costretto prima a fermarsi, poi a ripartire zoppicando, con Florenzi dirottato di nuovo in prestito, nel settembre scorso, al Psg. Da fine giugno, Alessandro è di nuovo un giocatore della Roma. A disposizione di Mourinho, in teoria, con in dote il titolo di campione d’Europa da sbandierare dentro Trigoria. Perché anche se non ha giocato molto, Florenzi è celebrato dall’account ufficiale di Euro 2020 come uno degli “Eroi di Roma”, insieme a Cristante e Spinazzola. Eroe che percepisce d’ingaggio, bonus compresi, quasi 4 milioni l’anno, cifra considerata troppo alta dentro Trigoria per un giocatore che non sembra rientrare troppo tra le grazie dello Special One. Ma la vittoria dell’Europeo, il ritorno a Trigoria, dopo le vacanze che gli azzurri consumeranno adesso, unita alle difficoltà ataviche sul fronte terzini della Roma, potrebbero cambiare le carte in tavola.