Flick, flock e l’ombra di mister Hans svanisce scacciata dai gol di Lukaku

Flock. Dopo sei mesi la Roma vince in trasferta centrando la quaterna sulla ruota di Cagliari con un Lukaku sempre più in versione Batistuta, scrive Piero Torri su La Repubblica. Mourinho esulta solo in parte causa il nuovo stop di Dybala, Flick che di nome fa Hans Dieter e di professione è allenatore, può rimanere a trastullarsi nell'ozio del tecnico esonerato appena poche settimane fa dalla panchina della Germania. Il desiderio di qualcuno di vedere lo Special One accomodarsi alla porta con otto mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, non si è avverato. Appunto, flock e flick. Che, per chi non lo sapesse, negli anni dell'adolescenza di chi scrive (tanto tempo fa purtroppo) era uno di quei giochini stupidotti che nel momento in cui due persone dicevano in contemporanea le stesse parole, esprimevano con il pensiero un desiderio, univano i rispettivi mignoli, contavano fino a tre e poi dicevano flick o flock. Se la scelta vocale era uguale, il desiderio si sarebbe realizzato. Flock, allora, Mourinho resta. Noi non ci permettiamo di puntare il dito verso chi, a ventiquattro ore della partita in Sardegna, ha deciso di rivelare al mondo che la panchina di Mou era traballante. Semmai ci domandiamo quali fossero le fonti alla base di una notizia che ha destabilizzato il mondo romanista. Considerando gli accertati e consolidati rapporti di amicizia e lavorativi (lo diciamo come un merito, sia chiaro) tra chi ha scritto la notizia e il protagonista, non possiamo pensare che prima di dare alle stampe, Mourinho non sia stato messo al corrente. Saremmo davvero stupiti del contrario. In ogni caso mai era stato messo così in dubbio il fattore Mou, troppo spesso peraltro posizionato prima del fattore Roma che poi dovrebbe essere sempre e comunque al primo posto, al di là dei nomi, da Totti a Mourinho. La vittoria di Cagliari ha messo un coperchio su tutta la vicenda. Ora si vada avanti per il bene della Roma. Che è quello che conta. Con la speranza che i risultati della squadra di Mou siano così importanti da rimettere in discussione un futuro che sembra già scritto.