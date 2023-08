Finito l’idillio con i Friedkin: un’estate di occasioni perse

Confusione. Come riportato da Piero Torri e Marco Juric su La Repubblica, ci sembra la parola più equilibrata per fotografare il momento di una Roma. Il risultato è che la luna di miele con la seconda proprietà americana è finita. Sta attraversando la prima, profonda, crisi con un ambiente che fino a poche settimane fa non aveva mai messo in discussione la famiglia texana che era stata capace di stupire e vincere. Tutto cancellato da un luglio e un agosto che non sono stati un successo, il tutto accompagnato dal solito totale silenzio. Riassumiamo i fatti. La squadra, a pochi giorni dal via della stagione ufficiale, è ancora incompleta. Mancano cinque giocatori: due centrocampisti, altrettanti attaccanti, un difensore centrale. In queste ore le carenze saranno ridimensionate dall'arrivo di Paredes, Renato Sanches e probabilmente Zapata. Passiamo alla situazione contrattuale. L'intero settore tecnico, Mou e il suo staff, Tiago Pinto, il segretario Lombardo sono in scadenza tra poco più di dieci mesi. E al momento non ci sono segnali di rinnovi. In una società che oltre a pianificare il presente dovrebbe programmare anche il futuro, ci pare una situazione borderline. Come se non bastasse, da settimane da più parti arrivano spifferi di una possibile cessione. C'è stato il pasticciaccio Matic, c'è stato l'autogol dei prezzi dei biglietti, non c'è ancora uno straccio di sponsor sulla maglia, né il main, né quello sulla manica. Sarà il caso che si ripassi dal via, tornando a mettere al primo posto la Roma e i suoi tifosi.