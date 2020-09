Feratovic il nuovo Bonucci a Trigoria

In attesa che in prima squadra venga acquistato un centrale difensivo di livello, scrive Framcesca Ferrazza su La Repubblica, in Primavera la Roma si coccola Amir Feratovic. Diciottenne sloveno, arrivato nella capitale dall’NK Bravo lo scorso agosto (ha firmato un quadriennale), è un talento nell’orbita dell’Under 19 del suo paese, ragazzo mancino di 189 centimetri, indicato in patria come il nuovo Leonardo Bonucci.

Feratovic è un centrale moderno, abile a far ripartire l’azione velocemente e con qualità anche nei calci piazzati (nella gara di ieri vinta dalla Primavera contro il Genoa ha sfiorato il gol proprio su un tiro da fermo). È un acquisto in prospettiva per la Roma, ragazzo visionato dall’attuale ds giallorosso, Morgan De Sanctis, talento di cui si parla un gran bene e che piaceva molto anche al Verona, club che aveva provato a portarlo in Italia a gennaio.

De Sanctis — coadiuvato dal lavoro di scouting guidato da Lo Schiavo — l’ha seguito ed è rimasto subito colpito dalla facilità del giocatore di guidare la difesa con personalità, nonostante la giovanissima età. La famiglia di Amir si è trasferita nella capitale con il figlio, felicissima per l’occasione importante capitata al ragazzo. Paulo Fonseca, in attesa che arrivi dal mercato un difensore di personalità ed esperienza, tiene sotto controllo Amir, seguendone l’inserimento e pronto a dargli la possibilità di lavorare anche insieme alla prima squadra.