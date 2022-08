Felix in uscita “libera” Belotti: Pinto accelera

Ora José Mourinho punta tutto su Felix. Non stiamo parlando delle scelte di campo o delle rotazioni, che inizieranno a vedersi con più profondità nel primo match casalingo della stagione contro la Cremonese. Il riferimento è al mercato e alla possibile partenza dell’attaccante ghanese, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica: visto lo stallo che persiste tra Roma e Bologna per il trasferimento di Eldor Shomurodov in maglia rossoblù, Felix rappresenta l’ultima speranza, l’ultima occasione per Tiago Pinto di liberare uno slot in rosa e permettere così allo Special One di avere a disposizione finalmente Andrea Belotti.