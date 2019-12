Febbre alta per Inter-Roma. Fonseca fa pretattica con Conte

“Copriti Edin!”. Con queste parole un tifoso romanista presente a Termini per salutare la partenza della squadra verso Milano, si è rivolto a Dzeko. Come riportato da Francesca Ferrazza di La Repubblica, il centravanti giallorosso si è allenato ieri a parte dopo due giorni di febbre alta, intenzionato a giocare stasera contro l’Inter, lui che sarà l’uomo più atteso dei giallorossi (insieme a Zaniolo). Paulo Fonseca conta su di lui. Sono ormai note le vicende di mercato della scorsa estate, con Conte che avrebbe fatto carte false per prendere il bosniaco, rimasto alla fine alla Roma, diventando ancor più importante rispetto agli equilibri di una squadra che sta cercando una forma definita. E quella di San Siro sarà una sfida tra giganti, in campo, per la presenza di Edin, e per il duello Lukaku- Smalling, compagni in passato al Manchester United. Calciatori fisici, che si conoscono molto bene, per una sfida che avrà inevitabilmente il sapore della Premier e che deciderà molto delle sorti della gara di stasera. Roma e Inter arrivano entrambe da cinque vittorie nelle ultime sei gare, confermando di essere tra le squadre al momento più in forma della Serie A. In panchina si stringeranno la mano, Fonseca e Conte, tecnici dal destino incrociato, che si ritrovano avversari grazie al “no” ai giallorossi dell’attuale mister interista.

Non sono stati convocati Fazio (problemi all’adduttore) e gli altri due infortunati Kluivert e Pastore. In attacco si giocano una maglia nel terzetto alle spalle di Dzeko, con Zaniolo e Pellegrini sicuri del posto Perotti (favorito), Mkhitaryan e Florenzi. Il capitano è in lizza anche per un posto da terzino destro, insieme a Santon e Spinazzola. E Ünder? “Deve migliorare “spiega Fonseca – Saranno più di 3.500 i tifosi della Roma che seguiranno stasera la squadra dal settore ospiti di San Siro, per una sfida che potrebbe aiutare la squadra a piazzarsi a testa alta in zona Champions.