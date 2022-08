Favoriti a chi? Allegri e Mou si nascondono

Sabato prossimo il big match, per ora bisognerà accontentarsi della sfida a distanza tra Roma e Juventus. Rispettivamente contro Cremonese e Sampdoria i tecnici più navigati della Serie A saranno chiamati a spazzare via le incertezze che gettano qualche ombra sulle potenzialità di giallorossi e bianconeri, come riporta La Repubblica.