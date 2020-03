Exploit Mkhitaryan, Pellegrini ora in bilico

Mai come in questo momento è lui la faccia di una Roma che sembra piano piano ritrovarsi. E Paulo Fonseca ha una vera e proprie fase d’innamoramento nei suoi confronti. Henrikh Mkhitaryan – scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica” – ha conquistato la leadership di una squadra che si aggrappa alle sue giocate da numero 10, calciatore che sulla trequarti riesce a dettare tempi di gioco e linee di passaggio, aumentando notevolmente il livello qualitativo del gioco romanista. Anche nella vittoria arrivata a Cagliari, l’armeno si è distinto rispetto al resto dei compagni, di nuovo al meglio dal punto di vista fisico, dopo le tante problematiche che ne hanno condizionato la stagione. Adesso però per Lorenzo Pellegrini sarà difficile riprendersi una maglia da titolare alle spalle di Dzeko. Fonseca intanto ha chiesto a Petrachi di riscattarne il cartellino dell’Arsenal, ma la Roma per farlo deve piazzarsi in zona Champions e vendere due pesi economici come Pastore e Perotti.