Europa League, Zaniolo ammesso. E arriva Pedro

Nicolò Zaniolo giocherà la parte finale dell’Europa League. Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo: l’Uefa ha deciso di riaprire le liste dando la possibilità di cambiare tre giocatori in vista delle partite che verranno recuperate ad agosto (il 5 o il 6, in gara secca, gli ottavi con il Siviglia). Oltre a Zaniolo, Fonseca ritroverà anche Davide Zappacosta.

Sul fronte mercato, scrive “La Repubblica”, arrivano conferme per Pedro. In dirittura d’arrivo l’accordo per due anni, a circa tre milioni di euro a stagione, con l’attaccante spagnolo del Chelsea. Per questo motivo il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo per gli ultimi due mesi di stagione con i Blues. Se non ci saranno intoppi, da luglio potrà allenarsi a Trigoria, anche se ovviamente non potrà essere utilizzato fino all’inizio della prossima stagione.