Europa League, trasferta vietata per i tifosi del Feyenoord

Firmata l’ordinanza che prevede la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e ti divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda

Da ieri è ufficiale: trasferta romana vietata per i tifosi dei Feyenoord, come riporta La Repubblica. Almeno sulla carta, i tifosi olandesi non potranno assistere alla partita di Europa League in programma il prossimo 20 aprile. La decisione, auspicata anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, era nell'aria da giorni. Ma solo ieri il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarecila, ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e il divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. L'obiettivo è chiaro: evitare incidenti. Ma si continua comunque a temere l'arrivo dei tifosi olandesi che, a distanza, continuano a stuzzicarsi con quelli giallorossi.