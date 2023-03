Europa League, passa la linea Uefa tifosi del Feyenoord allo stadio

Non ci sarà nessun divieto di trasferta a Roma per i tifosi olandesi, nonostante il timore di disordini e scontri tra gli ultras e la richiesta del sindaco Gualtieri. La questione è attenzionata dalla prefettura e da giorni sono state avviate le attività di pianificazione delle misure di sicurezza da attuare con le forze dell’ordine.

Nonostante le tensioni tra le due tifoserie nella finale di Tirana e il precedente del 2015, con la vandalizzazione della Fontana della Barcaccia. L’Uefa non vede di buon occhio i divieti ai tifosi, per questo tutte le parti in causa stanno lavorando per l’apertura del settore ospiti, anche in ottica della candidatura italiana ad ospitare gli Europei nel 2032.