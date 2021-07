Euforia per Zaniolo. Domani sbarca Mou, ma chiude Roma Tv

Il canale tematico giallorosso – fondato da Franco Sensi come Roma Channel nel settembre del 2000 – non sarà più sul bouquet di Sky da oggi

Il canale tematico giallorosso – fondato da Franco Sensi come Roma Channel nel settembre del 2000 – non sarà più sul bouquet di Sky da oggi, e la redazione della tv verrà spostata sul web. L’arrivo dello Special One e la sua prima settimana di lavoro, e tutto il ritiro romano, verranno quindi trasmessi sugli account social ufficiali del club, in varie lingue, per dei format digitali ai quali la tifoseria dovrà abituarsi. Ma l’attenzione, ancor prima che sull’attesissimo sbarco capitolino di Mou (previsto per domani intorno all’ora di pranzo, con la Roma che sta cercando di organizzare l’evento al meglio per gestire senza intoppi la folla di tifosi che inevitabilmente si muoverà), è tutta per Nicolò Zaniolo. Il ragazzo, a quasi un anno di distanza dal secondo intervento al ginocchio, ha ripreso a lavorare ieri a Trigoria insieme agli altri reduci da infortuni, dando il via ufficialmente alla nuova stagione. Sotto la guida di tre collaboratori di Mourinho (il responsabile della preparazione atletica, Rapetti, il data analyst Cerra e il match analyst di tutto il dipartimento, Salzarulo), Zaniolo è stato anche visitato all’interno del centro sportivo giallorosso dal professor Fink, il medico che l’ha operato in Svizzera, ricevendo dal luminare l’ok per definitivo per forzare sul campo e i complimenti per lo stato di forma in cui si è fatto trovare.