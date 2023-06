Et voilà, i Friedkin in Francia scommettono sul Cannes

La Roma compra cose. Più che un meme ironico, come tanti che si vedono sul web, la strategia di ampliamento del business della famiglia Friedkin continua, scrive Marco Juric su La Repubblica. Su diversi binari. Quello di mercato, che più interessa ai tifosi giallorossi, prosegue senza sosta, issando la Roma a club più attivo in questa prima parte di estate. Parallelamente però la holding di famiglia non si ferma al Raccordo Anulare e rilancia, prenden-dosi anche la Costa Azzurra. Il Gruppo Friedkin infatti ha acquistato l'AS Cannes, club semi profes-sionistico francese che milita nel Championnat National 2 (quarta serie). Un investimento. Nulla più, almeno nell'immedia-to, che non ha nessun legame con la Roma. È più una scelta di cuore della famiglia Friedkin: "Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori. Non vediamo l'ora di fare tutto il possibile per garantire che il club competa per le promozioni rendendo orgogliosi i tifosi". Praticamente un regalo alla città che nel settore cinematografico regala da anni premi e soddisfazioni alla società di intrattenimento della Friedkin Group. Ryan sarà il presidente, con il fratello Corbin braccio operativo all'interno del club. Praticamente la stessa formazione che prende le decisioni a Trigoria, con papà Dan che rimarrà focalizzato solo ed esclusivamente sulla Roma.