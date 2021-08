Esalta Abraham e scarica Dzeko: Mourinho show

Il tecnico si dice sorpreso della partenza del bosniaco e ora scommette sull'inglese

È uno stratega troppo abile per non sapere quanto sia ghiotto il boccone Dzeko da dare in pasto alla stampa. Mourinho sa comunicare meglio di dieci uffici stampa messi insieme, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. E così la richiesta di andare all’Inter di Edin, diventa “una sorpresa per tutti noi”, quando in realtà il tecnico aveva un accordo col giocatore. “Ho sentito i giocatori molto più preoccupati di questa situazione più che della fine del ritiro”, un altro passaggio chiave della lunga intervista rilasciata da José al club, dopo 40 giorni di silenzio. Ma i “boss”, come li chiama Mou, insieme a Tiago Pinto, hanno subito aperto il portafoglio, facendo un enorme sforzo per portare nella capitale Tammy Abraham. Via un “traditore”, ecco il salvatore della patria, carico ed entusiasta di correre alla corte di Mourinho, acquistato per una cifra record di 40 milioni di euro.